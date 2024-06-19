Осужденного перевели в колонию ближе к родным после вмешательства УПЧ в Ингушетии

В адрес Уполномоченного обратилась пожилая жительница города Малгобек с просьбой о помощи в переводе её осуждённого сына в исправительное учреждение ближе к семье.

В своём обращении пенсионерка отметила, что сын отбывает наказание в Тюменской области, а семья проживает в Ингушетии. Из-за своего плохого состояния здоровья, хронических заболеваний и проведённых операций, а также из-за сложного материального положения она не может посещать его или отправлять передачи. В связи с этим, она попросила помочь перевести сына в учреждение рядом с местом их проживания.

После рассмотрения обращения Уполномоченным ФСИН России было решено направить осуждённого для отбывания наказания в исправительное учреждение УФСИН России по Северной Осетии.