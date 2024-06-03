Осужденного перевели в колонию ближе к родственникам при содействии УПЧ в Ингушетии

Как рассказал собеседник издания, с просьбой об оказании содействия в переводе своего осужденного сына, для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение неподалёку от места проживания членов семьи, обратилась жительница села Гази-Юрт Назрановского района

«На данный момент мой сын находится в одной из колоний Новосибирской области. Я пенсионерка, а также являюсь инвалидом II группы. Супруга сына в свою очередь не трудоустроена. Помимо этого, она воспитывает двоих малолетних детей. Учитывая вышеперечисленные обстоятельства и тяжелое материальное положение семьи, для нас не представляется возможным навещать осужденного в столь отдаленном исправительном учреждении. Прошу помочь в решении данного вопроса», — подчеркнула женщина в заявлении.

Отмечается, что после вмешательства УПЧ в Ингушетии Федеральной службой исполнения наказаний России было принято решение о направлении осужденного в исправительное учреждение УФСИН по Ставропольскому краю.