Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным благодаря УПЧ в Ингушетии

«Жительница города Карабулак обратилась с просьбой перевести её сына, который отбывает наказание в Саратовской области, в исправительное учреждение ближе к месту проживания родственников», — говорится в сообщении.

Заявительница сообщила, что она является малоимущей и одна воспитывает троих детей осуждённого сына. Также она ухаживает за своим ребёнком-инвалидом, которому нужен постоянный присмотр. Она не работает и получает только пенсию. За всё время отбывания наказания сыном у неё не было возможности навестить его.

«Уполномоченный направил запрос во ФСИН России, чтобы помочь заявительнице. Федеральная служба исполнения наказаний решила перевести осуждённого в одно из исправительных учреждений по Ставропольскому краю — оно находится близко к месту жительства родственников», — добавили в ведомстве.