Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным при содействии УПЧ в Ингушетии

Там уточнили, что в аппарат УПЧ обратилась мать осужденного с просьбой перевести сына из учреждения в Саратовской области в исправительное учреждение в СКФО. Из-за хронических заболеваний и расположения исправительного учреждения женщина не может посещать осужденного.

По обращению уполномоченного по правам человека решено перевести осужденного в исправительное учреждение УФСИН России по Северной Осетии, ближе к месту жительства близких.

Ранее наше издание информировало, что жителю региона восстановили пенсию при содействии УПЧ в республике.