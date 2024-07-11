Осужденному за мошенничество жителю Ингушетии заменили условный срок на реальный 

Как сообщили «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики, подсудимый приобрел поддельные документы о наличии у его отца трудового стажа в районах Крайнего Севера, которые затем подал в региональный Минтруд для включения последнего в состав участников подпрограммы по обеспечению жильем. В сентябре 2021 года тому был выдан сертификат, позже перечислена жилищная субсидия — более 4,8 млн рублей. Похищенными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

До приговора обвиняемый возместил лишь часть причиненного государству ущерба на сумму 450 тыс. рублей.

Приговором Магасского районного суда ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также был удовлетворен иск прокурора о взыскании с него невозмещенных 4,3 млн рублей.

На указанный приговор государственным обвинителем было принесено представление в связи нарушением уголовного закона и с мягкостью назначенного наказания. Апелляционная инстанция ВС Ингушетии представление прокурора удовлетворила. Мужчина приговорен к 4,5 годам колонии общего режима.

Фигурант взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.