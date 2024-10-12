Открытие нового здания администрации Сунженского района состоялось в Ингушетии 

В своем выступлении руководитель субъекта отметил, что для властей муниципалитета и представителей различных служб созданы все условия для работы на благо жителей и решения социально-экономических задач.

Он поблагодарил Белана Хамчиева за продолжение добрых традиций земляков, инвестирующих средства в создание инфраструктуры для республики, а также всех строителей значимого объекта.

Напомним, администрацию из Сунжи в Нестеровское решено было перенести из-за того, что жителям отдаленных сел Аршты, Чемульга, Алкун и других проблематично было добираться до города.

Здание в три этажа с подвальным помещением общей площадью 2 375,6 м² было запланировано сдать в текущем году, приурочив это событие к вековому юбилею ингушской государственности. Получение разрешения на ввод его в эксплуатацию предусмотрено в конце октября.

Сметная стоимость объекта около 145 млн рублей. Здесь находятся подсобно-вспомогательные постройки, боксы для служебного автотранспорта, навес и летняя веранда для.