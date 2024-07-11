Пациенты из Ингушетии получают медпомощь в 26 клиниках Москвы и других городов 

В своем Telegram-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что пациенты с различными заболеваниями, в первую очередь, онкологическими и кардиологическими, получают помощь в 26 клиниках Москвы, Астрахани, Кургана и других городов.

По его словам, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», для повышения качества медпомощи населению, сделан важный шаг: 15 медучреждений региона подключены к централизованной подсистеме «Телемедицинские консультации». Уже проведено более 2 тыс. консультаций с федеральными медицинскими центрами.

«Телемедицина — это современный инструмент, который позволяет повысить качество медицинской помощи, сэкономить время и деньги пациентов», — отметил руководитель субъекта.