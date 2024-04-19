Паломникам Ингушетии напомнили о международных сертификатах по вакцинации

Как рассказали газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве республики, паломникам также рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа и Covid-19 аккредитованными вакцинами и обновить статус вакцинации против вакциноуправляемых заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, корь.

Паломникам напомнили, что они должны иметь запас средств индивидуальной защиты: маски, респираторы, одноразовые перчатки, а также дезинфицирующие средства — антисептики, гели для рук и т. д.