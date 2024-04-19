Паломникам Ингушетии напомнили о международных сертификатах по вакцинации

В Роспотребнадзоре Ингушетии сообщили о том, что с учетом требований Министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия все прибывающие в страну на хадж паломники должны иметь при себе действующие международные сертификаты о вакцинации с отметкой о проведении иммунизации против менингита четырехкомпонентной вакциной.
Как рассказали газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве республики, паломникам также рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа и Covid-19 аккредитованными вакцинами и обновить статус вакцинации против вакциноуправляемых заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, корь.
Паломникам напомнили, что они должны иметь запас средств индивидуальной защиты: маски, респираторы, одноразовые перчатки, а также дезинфицирующие средства — антисептики, гели для рук и т. д.