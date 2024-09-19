Парламент Ингушетии рассмотрел проект закона о поддержке заслуженных спортсменов

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель Минспорта республики Руслан Белхороев, поправки касаются социальной поддержки заслуженных тренеров и заслуженных мастеров спорта России, которые имеют высокие достижения в развитии олимпийских видов спорта Российской Федерации.

«Эта своевременная мера поддержки, без сомнения, станет хорошим подспорьем и мотивацией для спортсменов, тренеров и в целом, послужит делу популяризации физической культуры и спорта в нашем регионе. В настоящее время у нас 11 Заслуженных тренеров России и 8 Заслуженных мастеров спорта России. Проект закона согласован в Минфине республики», — подчеркнул Белхороев.