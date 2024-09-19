Парламент Ингушетии рассмотрел проект закона о поддержке заслуженных спортсменов

В рамках осенней сессии в парламенте региона был рассмотрен проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер СССР».
Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель Минспорта республики Руслан Белхороев, поправки касаются социальной поддержки заслуженных тренеров и заслуженных мастеров спорта России, которые имеют высокие достижения в развитии олимпийских видов спорта Российской Федерации.
«Эта своевременная мера поддержки, без сомнения, станет хорошим подспорьем и мотивацией для спортсменов, тренеров и в целом, послужит делу популяризации физической культуры и спорта в нашем регионе. В настоящее время у нас 11 Заслуженных тренеров России и 8 Заслуженных мастеров спорта России. Проект закона согласован в Минфине республики», — подчеркнул Белхороев.