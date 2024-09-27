Парламент Ингушетии учредил орден «Почитаемый народом»

Как отметил зампред комитета по государственному строительству и законодательству Мухажир Евлоев, ведомственная награда — высшая форма поощрения Народного собрания граждан России за выдающиеся достижения в развитии науки, культуры, искусства, истории, общественной и государственной деятельности на благо Ингушетии.

Напомним, вопрос учреждения награды был поднят общественниками еще в прошлом году и одним из первых, по их мнению, ордена должен быть удостоен российский этнограф и просветитель Фома Иванович Горепекин три десятка лет посвятивший изучению истории ингушского народа.

Отметим, что в ходе 57-го заседания парламента региона с участием представителей администрации Главы и правительства региона был рассмотрен ряд законопроектов, в их числе и проект закона «О национальных видах спорта».