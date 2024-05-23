Педагог из Ингушетии принимает участие в первом Всероссийском форуме тружеников села 

Педагог из республики участвует в работе первого Всероссийского форума тружеников села. Мероприятие проходит на площадке международной выставки «Россия» по инициативе Совета Федерации.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, форум — это открытый диалог представителей села с сотрудниками властных структур, обмен опытом, дискуссии о новых подходах к развитию села и улучшении жизни в сельской местности.
Отмечается, что республику на форуме представляет советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями третьей школы сельского поселения Кантышево Назрановского района, почетный работник сферы образования России Зарема Цуроева.