Перезапущенному молочно-мясному комплексу власти Ингушетии окажут поддержку

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который посетил предприятие и обсудил планы его развития с руководителем сельскохозяйственного кооператива «Мецхал» Зелимханом Ганижевым.

В комплексе содержится 650 голов крупного рогатого скота, включая 180 телят и 400 коров, из которых 160 являются дойными. Средний суточный надой молока на одну голову составляет около 17 литров. Местному населению уже реализовано более 200 тонн молочной и мясной продукции по ценам ниже рыночных на 10-15%. До конца года фермер планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота.

В хозяйстве были проведены капитальные ремонтные работы стоимостью около 20 млн рублей, в результате чего было создано 43 новых рабочих места.

Минсельхоз выделил хозяйству в аренду земельный участок площадью 644 гектара, что позволило предприятию значительно расширить свои производственные мощности.

«К сожалению, у предприятия нет собственной кормовой базы, все корма закупаются. Минсельхозу поручил оказать необходимую поддержку руководителю для решения этих и других задач. Мы стремимся создать комфортные условия для развития сельского хозяйства в республике и всегда стараемся помочь труженикам в их нелегком труде», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, молочно-мясной комплекс был построен в 2014 году и обошелся более чем в 800 млн рублей. В июне 2022 года Арбитражный суд республики признал недействительным договор министерства имущественных отношений региона с ООО «Молоко Ингушетии» о безвозмездном пользовании молочно-мясным комплексом и КРС сроком на 49 лет. В июле текущего года простаивающее предприятие было перезапущено.