Первый детсад на 120 мест строится в отдаленном селе Южное Ингушетии

Об этом было сообщено при проведении приема граждан помощником полпреда Президента России в СКФО Айдамиром Валиевым с участием в режиме видеосвязи премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина.

Вопрос о строительстве в населенном пункте ДОУ задала жительница села Зарина Гатиева.

«В середине марта этого года заключен государственный контракт на сумму 167,6 млн рублей на возведение первого в селе дошкольного образовательного учреждения. В настоящее время ведутся земляные работы. Детсад сможет принять 120 детей, будет оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью для комплексного развития и комфорта подопечных. К концу следующего года проблема доступности дошкольного образования в данном населенном пункте будет решена», — отметил Владимир Сластенин, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Отмечается, что согласно проекту в двухэтажном здании площадью 2550,9 квадратных метров, помимо игровых и спальных комнат, предусмотрены пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут организованы игровые и спортивные площадки.