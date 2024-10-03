Первый заместитель премьер-министра Ингушетии награжден медалью МЧС России 

Личный состав и гостей поздравил начальник ГУ МЧС по региону генерал-майор внутренней службы Вячеслав Борисов. Он пожелал им крепкого здоровья и благополучия, а также новых успехов в службе на благо Отечества.

Магомед Евлоев в своей речи отметил, что МЧС показывает высокие результаты не только в СКФО, но и по всей стране. Сотрудники ответственно и профессионально выполняют задачи, которые стоят перед ведомством.

Вячеслав Борисов вручил Магомеду Евлоеву медаль МЧС России. Первый заместитель премьера получил ее за пропаганду спасательного дела и заслуги в реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В рамках празднования дня гражданской обороны ведомственные награды получили ветераны, представители благотворительных фондов, сотрудники Главного управления МЧС и специалисты органов исполнительной власти республики.