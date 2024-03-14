По нацпроектам в Ингушетии построено более 280 объектов

Он напомнил о словах премьер-министра России Михаила Мишустина на стратегической сессии о продлении нацпроектов до 2030 года, который сказал: «В этом году действующие национальные проекты завершаются. Но задачи, которые стоят перед нами, не просто сохраняют свою актуальность, они требуют продолжения поддержки государством динамики во всех отраслях, во всех сферах».



«Благодаря им (нацпроектам) у нас было построено более 280 объектов. В 2023 году Ингушетия была участником 45 региональных проектов, входящих в 12 национальных проектов. Их кассовое исполнение в прошлом году достигло показателя в 99,3%, это — 7 млрд 215 млн рублей, 6 млрд 541 млн из которых — федеральные средства», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, среди наиболее крупных мероприятий, завершенных в прошлом году в республике — 19 школ и 12 детских садов, участковая больница в сельском поселении Кантышево, амбулатория и Дом ветеранов в селе Сурхахи, фельдшерско-акушерские пункты, 11 объектов дорожного хозяйства на 38 километров, два дома культуры, 23 территории общественного пользования. Также в регионе финансово поддержано 105 инициатив по реализации «Агростартапа» в сфере сельского хозяйства. Приобретено оборудование для улучшения условий дополнительного образования в школах и создания единого цифрового контура в сфере здравоохранения.

«На реализацию нацпроектов в текущем году предусмотрено более 4 миллиардов рублей. Кроме того, Президент России в своем Послании к Совету федерации заявил, что в следующем году будет начата реализация еще пяти новых национальных проектов. Такая господдержка позволила нам развить социальную инфраструктуру, а теперь еще поможет растить профессиональные кадры, которые будут работать в новых зданиях с современным оборудованием, молодежь обучат современным технологиям и многое другое. Уверен, нас ждет успешное будущее», — добавил Махмуд-Али Калиматов.