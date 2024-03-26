По подозрению в пособничестве членам НВФ в Ингушетии задержан чемпион мира по джиу-джитсу

Собеседник издания отметил, что именитый спортсмен подозревается в пособничестве ячейке запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, члены которой были нейтрализованы в городе Карабулаке 3 марта текущего года.

Как ранее сообщалось, 2 марта в Карабулаке был введен режим контртеррористической операции. Спецназом ФСБ были ликвидированы шесть боевиков, которые укрывались в многоквартирном доме. Из силовиков и гражданских никто не пострадал.

В данное время в городе восстанавливают поврежденные в ходе проведения КТО 16 квартир.