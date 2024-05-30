Победителей конкурса «Полицейский дядя Степа» наградили в Ингушетии 

Мероприятие в преддверии Международного дня защиты детей прошло с участием заместителя главы МВД по Ингушетии Багомеда Маммаева. Он поздравил конкурсантов, поблагодарил их за участие, старание и прилежание, пожелал им дальнейших успехов в учебе и вручил подарки и дипломы.

В конкурсе приняли участие более 40 юных дарований. Дипломами первой степени награждены Хадиджа Аушева (возрастная категория 6-8 лет), Лейла Патиева (9-11) и Лиза Картоева (12-14). Работы девочек направлены в МВД России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Напомним, конкурс «Полицейский дядя Степа» проводится с 2013 года. Он направлен на формирование позитивного общественного мнения о деятельности правоохранителей.