Под предлогом заработка в интернете мошенник лишил жителя Ингушетии 444 тыс. рублей

Обратившийся в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району потерпевший рассказал, что некий «Дмитрий» с использованием приложения ZOOM и телеграм-бота MFinance под предлогом заработка в интернете вынудил его оформить кредит в размере 444 тыс. рублей.

Деньги по настоянию лживого работодателя заявитель перевел на продиктованный ему номер счета, после чего они были списаны.

В действиях неустановленного злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.