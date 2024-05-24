Подготовка к пожароопасному сезону стартовала в Малгобекском районе Ингушетии

Соответствующее поручение дал глава администрации муниципалитета Абдулхамид Костоев. Данная инициатива направлена на предотвращение возможных пожаров и минимизацию их последствий.

По словам собеседника издания, в настоящее время работы по противопожарной опашке проводятся во всех селах района. Эти меры позволят предотвратить распространение огня в случае возгорания сухой растительности. Процесс проходит под контролем специалистов пожарной охраны и представителей администрации.

«Призываем местное население соблюдать все правила пожарной безопасности. Не следует разводить костры или жечь сухую траву на территории населённого пункта или в поле. Также не рекомендуется бросать горящие спички, окурки и горячую золу. Будьте бдительны и осторожны», — подчеркнул он.

Напомним, что в 2023 году в республике не было допущено возникновения лесных пожаров, а также на 16,1% снизилось количество возгораний сухой травы по сравнению с предыдущим годом.