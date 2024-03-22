Похищенный 3,5 года назад автомобиль нашли правоохранители Ингушетии

Правоохранители установили и доставили в отдел ранее судимого, 35 раз привлеченного к административной ответственности и имеющего ряд непогашенных штрафов гражданина. Он признался, что в сентябре 2020 года остановил на ФАД «Кавказ» эвакуатор марки ГАЗ-278404 и при его помощи завладел чужой Lada Granta.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, мужчина написал явку с повинной, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Похищенная автомашина изъята и доставлена в ОМВД России по Назрани.