Похищенный 3,5 года назад автомобиль нашли правоохранители Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, мужчина написал явку с повинной, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенная автомашина изъята и доставлена в ОМВД России по Назрани.