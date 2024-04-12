Похороны погибшего в зоне СВО Адама Дзейтова состоялись в Ингушетии 

На похоронах военнослужащего побывали спикер Народного собрания Магомет Тумгоев, первый заместитель премьер-министра Магомед Евлоев, руководитель администрации Главы и правительства региона Дажамбулат Оздев, представители органов исполнительной власти субъекта.

Должностные лица выразили соболезнования родным и близким участника СВО, также по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова им оказана материальная помощь.

Дала гешт долда!