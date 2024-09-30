Похороны участника СВО Магомеда Шанхоева состоялись в Ингушетии 

В Назрановском районе похоронили 26-летнего участника специальной военной операции Магомеда Шанхоева, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
На траурном мероприятии в сельском поселении Экажево побывали общественники, представители органов власти региона во главе с первым заместителем премьер-министра Ингушетии Магомедом Евлоевым.
Выразив соболезнования родным и близким военнослужащего, вице-премьер заверил их, что им будет оказана всесторонняя поддержка.
Также Магомед Евлоев по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова оказал семье погибшего бойца материальную помощь.