Полицейские Ингушетии обнаружили мефедрон у водителя с признаками наркотического опьянения 

Правоохранители остановили Lada Granta без номерных знаков, водитель которой отказался пройти медицинское освидетельствование. Выяснилось, что фигурант был привлечен к административной ответственности в прошлом году за подобное деяние.

В ходе досмотра автомобиля в кармашке обшивки левой передней двери сотрудники полиции нашли 1,24 грамма синтетического наркотика.

Машина доставлена в отдел. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 264.1 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.