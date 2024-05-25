Полицейские Ингушетии провели беседу с отцом несовершеннолетнего виновника ДТП с пострадавшими

Там напомнили, что 21 мая текущего года вечером в сельском поселении Средние Ачалуки на автодороге «Назрань — Малгобек — Нижний Курп» ученик 7-го класса за рулем Lada Granta проигнорировал красный свет светофора на пересечении с автодорогой «Карабулак — Гейрбек-Юрт» и столкнулся с Lada Kalina.

В результате автоаварии пассажирку «Гранты» госпитализировали в травматологическое отделение Малгобекской больницы, а водителя и пассажира «Калины» в реанимацию ИРКБ.

Сам виновник дорожно-транспортного происшествия также находится в травматологическом отделении детской республиканской клинической больницы в Назрани.

В региональном министерстве внутренних дел напоминают, что передавать управление автомобилем несовершеннолетним детям, у которых еще нет прав, категорически запрещено. Наказание за это предусмотрено в том числе и для самих автовладельцев.