Полицейскими Ингушетии проводится проверка по факту незаконной рубки деревьев 

Телефонное сообщение о «черных лесорубах» поступило от инспектора Сунженского лесничества. При выезде на место следственно-оперативной группы в лесном массиве близ сельского поселения Галашки обнаружены 6 стволов деревьев породы ясень, длиной от 9 до 13 метров и диаметром от 21 до 43 см.

В действиях неизвестных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 260 УК России, ведется их поиск.