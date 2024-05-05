Полицейскими Ингушетии в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в разбое 

По информации собеседника издания, было установлено, что мужчина, объявленный розыск в мае прошлого года, находится в Северной столице страны, куда выехали сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрани.

Фигуранту вменяются п. «б» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).