Партийный десант
Единороссы оценили качество благоустройства аллеи Отца в Магасе
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городе Магасе Артур Албаков, депутат столичного горсовета Исса Мурзабеков, начальник архитектурного отдела мэрии Магомед-Эмин Мальсагов в составе региональной рабочей группы в рамках федерального проекта «Партийный десант» проверили ход работ по благоустройству аллеи Отца в 8-м микрорайоне города.
Напомним, что ее протяженность составляет 360 метров.
На аллее устроены искусственные водоемы, установлены скамейки, фонари, озеленение, куда входит красный дуб, красный клён, клён Глобозум, туи нескольких видов, а также небольшие копии средневековых ингушских родовых башен.
— На данный момент ведутся работы по реконструкции водоема, которые будут завершены в ближайшее время, — сообщил газете «Ингушетия» Албаков.
Итоги проверки были обсуждены в ходе круглого стола, на котором поднимался вопрос реализации Народной программы на территории Магаса.
Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.