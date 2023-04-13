Напомним, что ее протяженность составляет 360 метров.

На аллее устроены искусственные водоемы, установлены скамейки, фонари, озеленение, куда входит красный дуб, красный клён, клён Глобозум, туи нескольких видов, а также небольшие копии средневековых ингушских родовых башен.

— На данный момент ведутся работы по реконструкции водоема, которые будут завершены в ближайшее время, — сообщил газете «Ингушетия» Албаков.

Итоги проверки были обсуждены в ходе круглого стола, на котором поднимался вопрос реализации Народной программы на территории Магаса.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.