«Единая Россия»

Партийный десант

Единороссы оценили качество благоустройства аллеи Отца в Магасе

0

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городе Магасе Артур Албаков, депутат столичного горсовета Исса Мурзабеков, начальник архитектурного отдела мэрии Магомед-Эмин Мальсагов в составе региональной рабочей группы в рамках федерального проекта «Партийный десант» проверили ход работ по благоустройству аллеи Отца в 8-м микрорайоне города.

Напомним, что ее протяженность составляет 360 метров.

На аллее устроены искусственные водоемы, установлены скамейки, фонари, озеленение, куда входит красный дуб, красный клён, клён Глобозум, туи нескольких видов, а также небольшие копии средневековых ингушских родовых башен.

— На данный момент ведутся работы по реконструкции водоема, которые будут завершены в ближайшее время, — сообщил газете «Ингушетия» Албаков.

Итоги проверки были обсуждены в ходе круглого стола, на котором поднимался вопрос реализации Народной программы на территории Магаса.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В России осуществляется сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени — 2023»
В парламенте Ингушетии чествовали учёного Тимура Матиева
Ингушское отделение Союза журналистов России отмечает свой юбилей
Школьники села Гази-Юрт Ингушетии вступили в ряды юнармейцев
В селе Барсуки Ингушетии прошел конкурс детских рисунков ко Дню космонавтики
Обновлена программа газификации Ингушетии на пять лет
Два человека пострадали при столкновении трех иномарок в Ингушетии
Процесс консолидации водохозяйственного комплекса региона запущен в Ингушетии
За I квартал текущего года в Ингушетии родилось 17 двойняшек
В Ингушетии намерены внедрить в 2023 году систему онлайн-консультаций «врач-пациент»
В результате обстрела иномарки в Ингушетии пострадали два человека

Главное

Яндекс.Метрика

 