У фантаста Айзека Азимова много метких выражений. Одно из них такое: «Нельзя играть в шахматы с тем, кто готов поджечь доску» (если правильно переведено). Вспомнил это, прочитав, как постпред Украины, при ООН Сергей Кислица, называющий себя «дипломатом», после заседания Совета Безопасности ООН, перешел на личности, показав в Twitter свое фото со средним пальцем и написав под ним, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей».

Запредельное хамство!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как всегда, ответила четко и емко. «Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — написала она в Telegram-канале, сообщают СМИ.

Говорят, что фраза «дипломат — это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать» принадлежит Черчиллю. Надо полагать, он не просто переворачивается, а вертится в гробу, наблюдая закат европейской дипломатии. Кризис — налицо.

США и Европа утратили искусство дипломатических взаимоотношений. Поэтому сегодня всякие «кислицы» могут говорить и писать все, что угодно, лишь бы это было против России — их одергивают только тогда, когда они переходят все границы и начинают поднимать ставки, что может привести уже к реальной, а не информационной, третьей мировой войне.

Кислица ведь не один такой. Андрей Мельник, постоянно требовавший от ФРГ оружия и назвавший канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Петр Врублевский, заявивший в интервью казахскому блогеру — «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать нашим детям». (Это — бывшие послы, так называемые, в ФРГ и Казахстане).

Вспомнить можно и о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец на своих страницах в социальных сетях, как писали СМИ, позировал в немецкой каске и с тортом в виде книги Адольфа Гитлера «Моя борьба», а также восхищался Третьим рейхом и призывал к расправам над евреями.

Да и хватит этих трех «дипломатов», пожалуй.

Глава МИД России Сергей Лавров, другие наши дипломаты имеют дело не с коллегами, а с поджигателями — в шахматы тут не сыграешь.

Выходку Кислицы постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков прокомментировал так: «Ну как это можно считать приемлемым? Какой он к черту дипломат? Главная задача дипломата — уметь разговаривать с противниками и даже врагами. И уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации. Для разговоров с друзьями дипломаты не очень-то и нужны».

Воспринимать этих «кислиц» всерьез — вредно. Это — медицинский факт. Лучше перечитайте «12 стульев» Ильфа и Петрова. Там, «выдающийся» дипломат и переговорщик, «измученный нарзаном» монтер Мечников, приводит в восторг «великого комбинатора» Остапа Бендера, сказав: «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон».

Кислица, как видно, с книгами не дружит. А не мешало бы, и у монтера ему есть, чему поучиться.