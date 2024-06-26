Полпред Ингушетии в новых регионах России оказывает поддержку военнослужащим

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве региона в Москве, Тагир Фаргиев обсудил с руководством части 77949 комплекс вопросов, связанных с прохождением парнями военной службы. Кроме того, узнал о нуждах бойцов.

Отмечается, что командир войсковой части вручил полпреду грамоту за оказанную гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО, в том числе получившим ранения и травмы.