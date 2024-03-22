Полпред Ингушетии в Смоленской области принял участие в заседании координационного совета при правительстве региона

Ибрагим Цороев
Фото:
Постпредство РИ

Полномочный представитель Ингушетии в Смоленской области Хусен Евлоев принял участие в заседании координационного совета по межнациональным отношениям при правительстве региона под председательством губернатора Василия Анохина.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики, глава субъекта особо отметил, что на Смоленской земле обеспечено крепкое единство разных народов. 

«Мы дорожим этим достижением. Работа нашего совета показывает пример честного и доверительного диалога. Мы с уважением относимся друг к другу, поэтому все готовы выступать одной командой и поддерживать нашего Президента. Ведь сила России — в единстве ее народов», — подчеркнул Василий Анохин.

Заседание