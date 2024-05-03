Полпред Ингушетии в УФО приобрел для бойцов СВО молельные коврики 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики, военнослужащие 43-ей отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа обратились к полпреду региона в УФО с просьбой о помощи в приобретении ковриков для намаза для уроженцев Северного Кавказа и всех братьев-мусульман, служащих в бригаде.

Сотрудники Полпредства в УФО собрали средства, закупили и передали партию ковриков для намаза, молитвенные книжки, тюбетейки и четки в бригаду.