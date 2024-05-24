Полпред Ингушетии в ЮФО встретился с военными следователями

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, участники мероприятия затронули вопросы выстраивания сотрудничества по решению актуальных проблем.

«Следственный комитет — это одно из важнейших звеньев правоохранительной системы страны. Хочу выразить свое почтение военным следователям, погибшим при исполнении служебного долга. Также примите мои поздравления по случаю празднования 157-й годовщины со дня образования военных следственных органов», — подчеркнул Мурад Дарсигов.