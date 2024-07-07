Полпред в СКФО Юрий Чайка поздравил жителей Ингушетии со столетием государственности 

«Сегодня в праздничном календаре Северного Кавказа и всей страны особая дата — 7 июля 1924 года в составе РСФСР была образована Ингушская автономная область. Символизируя большой исторический путь становления государственности и непростую судьбу многонационального народа региона, столетний юбилей подтверждает правильность выбранного пути развития, благодаря которому к сегодняшнему дню в Ингушетии достигнуты серьезные успехи по укреплению стабильности общественно-политической обстановки и потенциала социально-экономической сферы», — написал полпред в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе последовательно решаются задачи, направленные на реализацию национальных и «прорывных» проектов, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и поддержке молодежных инициатив.

«Уверен, современная история республики будет пополняться новыми достижениями и большими победами. Желаю вам благополучия, мира и успехов во всех добрых начинаниях во имя процветания Ингушетии и нашей великой Родины — России», — добавил Юрий Чайка.