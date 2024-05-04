Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев стал обладателем Кубка Лиги Эмиратов

Уроженец Ингушетии Зелимхан Бакаев, представляющий саудовский футбольный клуб из города Мекка «Аль-Вахда», стал обладателем Кубка Лиги Эмиратов. В финальном матче его команда обыграла «Аль-Айн» со счётом 1:0, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минспорта.
«Зелимхан Бакаев вышел на поле на 75-й минуте, заменив Хожимата Эркинова. Для вингера это уже четвёртый трофей в карьере. Ранее он выигрывал Чемпионат России с «Зенитом», Кубок со «Спартаком» и Суперкубок России с двумя клубами», — сказал собеседник.
По его словам, единственный гол был забит в начале игры.
Стоит отметить, что Зелимхан Бакаев недавно восстановился после травмы колена.