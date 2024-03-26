Попавшим в трудную жизненную ситуацию 13 семьям оказали помощь власти Карабулака Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, 6 обращений граждан касаются возможности финансовой поддержки длительного медикаментозного лечения больных, 4 просьбы — содействия в выезде на иногородние лечение, 3 заявления — тяжёлого материального положения семей.

«Каждый обратившийся к властям муниципалитета получил материальную помощь после тщательного изучения представленных документов, исходя из сложности конкретной жизненной ситуации», — подчеркнул член ЖБК.