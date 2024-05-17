Посевная компания в Ингушетии проходит в соответствии с графиком

Ход посевных работ обсудили накануне в рамках онлайн-заседания оперативного штаба.

По словам руководителя сельскохозяйственного ведомства Магамеда Гагиева, сезонные полевые работы в регионе идут в соответствии с графиком. Для их проведения задействовано 600 единиц техники и прицепного оборудования.

«Озимыми культурами в регионе занято 29,2 тыс. га. Здесь уже внесены все необходимые удобрения и проведена подкормка озимых всходов. Под яровой сев в свою очередь отведено 42,6 тыс. га. На сегодняшний день яровыми засеяно более 31 тыс. га, что составляет 73,6% от общей площади», — отметил министр.

Напомним, что в республике в общей сложности под урожай отведено около 72 тыс. га.