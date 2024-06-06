Посланцы Ингушетии выступили на фестивале «Диалог культур» в Пятигорске

Как сообщили газете «Ингушетия» в вузе, один из самых успешных фестивалей по традиции объединил студентов, преподавателей, представителей национальных диаспор СКФО.

Отмечается, что делегации регионов накрыли насыщенные столы с национальными блюдами, которые расставили у входа в Академию, затем гостей ждал праздничный концерт с театрализованными постановками.

Представители Ингушетии потчевали гостей национальными блюдами и в рамках концерта продемонстрировали сценку, где женщина, сняв платок, могла остановить враждующих мужчин.