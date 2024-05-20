Посланцы Ингушетии выступили на турнире по греко-римской борьбе в столице Дагестана

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, на первую ступень пьедестала поднялись Мейриев Ахмед (35 кг), Умаев Руслан (45 кг), Латыров Ахмед (85 кг). Серебряные медалисты — Гулиев Муслим (52 кг), Барахоев Умар (57 кг), Калиматов Хамзат (45 кг) и Марзаганов Юсуп (35 кг), представляющий СШОР «Экажево». «Бронза» в весовой категории до 62 кг досталась Алхоеву Мухаммаду.

Отмечается, что ответственными тренерами на соревнованиях являлись Хамхоев Ислам и Евлоев Усман.