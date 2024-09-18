После 6 лет ожидания в селе Кантышево Ингушетии откроется детский сад

Он отметил, что на объекте отсутствовали противопожарные металлические двери, технологическое оборудование и ограждение территории. Кроме того, не были проведены инженерные коммуникации и вентиляция, а также не завершены внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

«В прошлом году было дано поручение устранить все нарушения и завершить строительство объекта. Сегодня детский сад готов к приему детей, и его открытие планируется к концу года. Это событие сделает комфортнее жизнь более сотни родителей, у которых появится возможность водить малышей в новое дошкольное учреждение», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, открытие ДОУ — это еще и создание дополнительных рабочих мест.

Руководитель региона добавил, что создание достойных условий жизни в сельской местности — одна из приоритетных задач властей. Поэтому в муниципалитетах возводятся социально значимые объекты, в том числе детские сады, чтобы у всех детей были равные возможности для развития.