После вмешательства УПЧ в Ингушетии мужчине списали необоснованный долг за газ

«В аппарат поступила жалоба от жителя города Назрань, который сообщил о незаконных действиях газовой службы и образовании у него долга за потребление газа. Заявитель утверждал, что он регулярно оплачивал счета на основе показаний счётчика своего дома», — рассказал собеседник.

По его словам, счётчик был установлен и внесён в базу данных регионального Газпрома в 2016 году и не подвергался замене или опломбированию на протяжении всего периода использования. Это подтверждают проверки, проведённые контролёрами газовой службы, а также специальными устройствами.

Тем не менее в 2023 году без уведомления со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» счётчик заявителя был исключён из базы данных компании. После этого ему начали приходить счета за потреблённый газ, рассчитанные на основе нормативов. Таким образом, на лицевом счёте абонента накопилась значительная задолженность.

При проведении совместной проверки Аппаратом Уполномоченного и Государственной жилищной инспекцией республики было установлено, что начисление задолженности производилось незаконно. В результате ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» скорректировало суммы согласно фактическим показаниям прибора учёта коммунального ресурса, и с лицевого счёта заявителя была списана сумма в размере 121 300 рублей.