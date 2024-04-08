После вмешательства УПЧ в Ингушетии пенсионерке-инвалиду восстановили выплаты

Там уточнили, что с января прошлого год женщине поступает пенсия в значительно уменьшенном размере. Заявительница является репрессированной и впоследствии реабилитированной, по состоянию здоровья не передвигается самостоятельно.

«Все документы, которые необходимы для подтверждения моего трудового стажа были предоставлены Социальному фонду. Сомнений по поводу достоверности трудового стажа, справок о заработной плате или дате моего рождения со стороны СФР ранее не было. Считаю, что мои социальные права нарушаются», — цитирует слова пенсионерки пресс-служба.

Уполномоченным по правам человека в регионе в Социальный фонд России направлен запрос, по результату рассмотрения которого, в соответствии с действующим законодательством и с учетом проведенной индексации, пенсия заявительницы с 1 января 2023 года восстановлена в размере 20 тыс. 839 руб.