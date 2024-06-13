После вмешательства УПЧ в Ингушетии женщине возобновили выплаты на ребенка

Жительница республики обратилась к уполномоченному с жалобой на то, что ей уже в четвёртый раз отказали в назначении пособия на младшего ребёнка. Мать двоих детей воспитывает их одна, младший ребёнок имеет инвалидность.

В своём обращении заявительница сообщила: «Прошу оказать содействие в защите моих социальных прав». Она пояснила, что уже трижды подавала заявление о назначении пособия и каждый раз получала отказ по разным причинам.

Благодаря содействию уполномоченного, Соцфонд России восстановил право матери на получение выплат. В результате было принято решение назначить пособие в размере 100% от величины прожиточного минимума для детей в данном регионе. Сумма выплаты составит 14 294 рубля.