Посол России на Кипре Мурат Зязиков поздравил жителей Ингушетии со 100-летием государственности

Чрезвычайный и Полномочный Посол России на Кипре, бывший президент Ингушетии Мурат Зязиков поздравил жителей Ингушетии со 100-летним юбилеем образования государственности.
Он подчеркнул, что история ингушского народа насчитывает не одну сотню лет, и в ней произошло немало славных событий. Одним из самых важных этапов стало формирование государственности.
«Наличие собственной государственности способствует всестороннему развитию народа, позволяет чувствовать себя полноценным и равноправным среди других народов, сохранять свою идентичность», говорится в поздравительной телеграмме.
Мурат Зязиков отметил, что становление государственности ингушского народа прошло несколько этапов. Началом зарождения государственности ингушей стало добровольное вхождение в состав Российского государства в 1770 году. Первым государственным образованием ингушского народа стала Ингушская автономная область, созданная Постановлением ВЦИК 7 июля 1924 года.
«Сегодня Ингушетия приумножает своё богатое историко-культурное и духовное наследие, свои самобытные традиции, доказывает способность достойно отвечать вызовам XXI века», — написал Зязиков.
В завершение Посол пожелал жителям Ингушетии здоровья, счастья и благополучия, а также мира, согласия и процветания республике.