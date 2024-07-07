Посол России на Кипре Мурат Зязиков поздравил жителей Ингушетии со 100-летием государственности

Он подчеркнул, что история ингушского народа насчитывает не одну сотню лет, и в ней произошло немало славных событий. Одним из самых важных этапов стало формирование государственности.

«Наличие собственной государственности способствует всестороннему развитию народа, позволяет чувствовать себя полноценным и равноправным среди других народов, сохранять свою идентичность», говорится в поздравительной телеграмме.

Мурат Зязиков отметил, что становление государственности ингушского народа прошло несколько этапов. Началом зарождения государственности ингушей стало добровольное вхождение в состав Российского государства в 1770 году. Первым государственным образованием ингушского народа стала Ингушская автономная область, созданная Постановлением ВЦИК 7 июля 1924 года.

«Сегодня Ингушетия приумножает своё богатое историко-культурное и духовное наследие, свои самобытные традиции, доказывает способность достойно отвечать вызовам XXI века», — написал Зязиков.

В завершение Посол пожелал жителям Ингушетии здоровья, счастья и благополучия, а также мира, согласия и процветания республике.