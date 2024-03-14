Постпред Ингушетии встретился со студентами МГТУ имени Николая Баумана

Постпред, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, побеседовал со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана, узнал, с какими трудностями они сталкиваются в ходе учебного процесса, поинтересовался успеваемостью, а также ответил на интересующие их вопросы.

Председатель ингушского землячества Бидери Саид рассказало том, что в вузе обучаются 14 студентов, 11 из них по направлению «Компьютерные системы», 2 по «Робототехнике» и 1 по направлению «Инженерный бизнес».

Микаил Илезов в свою очередь отметил перспективность и востребованность профессий, связанных с высокими технологиями, особенно для республики, которая активно работает в направлении процесса цифровой трансформации, намеченном Владимиром Путиным.

«Уже в 2024 году в Ингушетии планируется открыть ряд соответствующих объектов. Например, в марте уже открылась академия цифрового развития. Желаю вам успешной учебы и сил на достижение поставленных целей», — подытожил Микаил Илезов.