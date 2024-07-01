Постпредство Ингушетии и Московский дом национальностей проведут День культуры республики 

Как сообщили газете «Ингушетия» в представительстве региона, стороны подвели итоги взаимодействия за прошлый год и первую половину нынешнего года и наметили новые совместные мероприятия.

«Мы тесно взаимодействуем с Московским домом национальностей, участвуем в их мероприятиях и привлекаем молодежь из Ингушетии, а также организовываем мероприятия республики на площадке Культурного центра», — отметил Шамиль Дзейтов.

На встрече стороны наметили проведение совместных мероприятий на осень:16 октября — участие Ингушетии в Межнациональном вечере «Москва в ритмах народов мира», 24 ноября — День культуры Республики Ингушетия в рамках фестиваля «Мой дом Москва».