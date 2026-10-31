Пострадавшие в ДТП девочка и двое мужчин в Ингушетии остаются в тяжелом состоянии

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба МВД по Ингушетии

Состояние двух мужчин и ребенка, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, по-прежнему оценивается как тяжелое. У всех троих диагностированы политравмы, требующие комплексного лечения с участием врачей разных специальностей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минздрава республики.

По итогам врачебных консультаций один из взрослых пациентов был переведен из Малгобекской ЦРБ в Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени Аалаудина Ахушкова в Назрани. Девочку также перевезли в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы имени Камбулата Ужахова. 

Перевозка осуществлялась в сопровождении врачей-реаниматологов. В принимающих медучреждениях есть все необходимые возможности для лечения полученных травм, к оказанию помощи привлечены профильные специалисты. 

По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова организацию лечения лично контролирует министр здравоохранения республики Зара Албакова. 

Ранее наше издание информировало, что 30 октября 2026 года около 14 часов на 37-м километре автодороги «Назрань — Малгобек — Нижний Курп» в районе сельского поселения Нижние Ачалуки столкнулись легковой автомобиль и газовоз КамАЗ. 

Один человек погиб, трое пострадавших были экстренно доставлены в реанимационное отделение Малгобекской центральной районной больницы. 

Кроме того, накануне в городе Сунжа на пересечении улиц Энгельса и Народная водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В аварии пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали в Сунженскую районную больницу.

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