Пострадавшие в ДТП девочка и двое мужчин в Ингушетии остаются в тяжелом состоянии

По итогам врачебных консультаций один из взрослых пациентов был переведен из Малгобекской ЦРБ в Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени Аалаудина Ахушкова в Назрани. Девочку также перевезли в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы имени Камбулата Ужахова.

Перевозка осуществлялась в сопровождении врачей-реаниматологов. В принимающих медучреждениях есть все необходимые возможности для лечения полученных травм, к оказанию помощи привлечены профильные специалисты.

По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова организацию лечения лично контролирует министр здравоохранения республики Зара Албакова.

Ранее наше издание информировало, что 30 октября 2026 года около 14 часов на 37-м километре автодороги «Назрань — Малгобек — Нижний Курп» в районе сельского поселения Нижние Ачалуки столкнулись легковой автомобиль и газовоз КамАЗ.

Один человек погиб, трое пострадавших были экстренно доставлены в реанимационное отделение Малгобекской центральной районной больницы.

Кроме того, накануне в городе Сунжа на пересечении улиц Энгельса и Народная водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В аварии пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали в Сунженскую районную больницу.