Пострадавший в ДТП житель Ингушетии скончался в больнице

«Водитель скончался в Малгобекской центральной районной больнице», — отметил собеседник.

По информации МЧС республики, автоавария произошла накануне поздно вечером по автодороге «Зязиков-Юрт — Нижние Ачалуки». Столкнулись Lada Priora и ВАЗ-21115. Погибший находился за рулем второй машины.



На место происшествия выезжали сотрудники ПСО «Тарко». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.