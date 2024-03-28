Пострадавший в ДТП житель Ингушетии скончался в больнице

Пострадавший при сильном ДТП в Малгобекском районе житель региона скончался в больнице, сообщили газете «Ингушетия» в медучреждении.
«Водитель скончался в Малгобекской центральной районной больнице», — отметил собеседник.
По информации МЧС республики, автоавария произошла накануне поздно вечером по автодороге «Зязиков-Юрт — Нижние Ачалуки». Столкнулись Lada Priora и ВАЗ-21115. Погибший находился за рулем второй машины.
На место происшествия выезжали сотрудники ПСО «Тарко». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.