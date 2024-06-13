Потомкам кавалеров Ингушского конного полка «Дикой дивизии» вручили копии Георгиевских крестов

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России. Военные награды вручал премьер-министр региона Владимир Сластенин.

По словам собеседника издания, Георгиевские кресты в общей сложности получили родственники двенадцати героев, а именно, внук старшего урядника Орцо Цицкиева, внучатый племянник всадника полка Заурбека Льянова, племянник Ибрагима Ужахова и другие.

«Это дань глубочайшего почтения по отношению к тем, кто с честью и необычайной храбростью служил во благо Родины. Надеюсь, что данный жест послужит нам очередной демонстрацией необходимости сохранения памяти о подвигах наших предков перед Отчизной», — написал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Кавказская Туземная конная дивизия, наиболее известная как «Дикая дивизия», была образована в августе 1914 года, согласно указу императора Николая II. В составе дивизии не раз отличился Ингушский конный полк из 400 добровольцев, командиром которого выступал полковник Георгий Мерчуле.

Культовую награду Российской империи — Георгиевский крест по праву считают орденом солдатской славы. Его носили с гордостью, как показатель высшей доблести.