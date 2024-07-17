Пожар в лесном массиве Джейрахского района Ингушетии полностью ликвидирован

«Предпринимались все необходимые меры для недопущения экологической катастрофы большого масштаба. В тушении принимали участие более 100 человек, 86 из которых являются сотрудниками Минприроды республики — это практически весь состав Сунженского и Назрановского лесопожарных центров и лесничеств», — рассказал собеседник издания.

На участке побывал министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Саварбек Холохоев и его заместитель, чтобы лично проконтролировать ход операции по ликвидации возгорания.

«Совместными усилиями представителей МЧС по республике, волонтёров, сотрудников компании «ИТТ» и многих других пожар удалось полностью потушить к 16 часам дня. Благодарим всех, приложивших к этому руку», — подчеркнули в экологическом ведомстве.

Отмечается, что представители регионального Минприроды и подведомственных организаций будут дежурить на участке для дальнейшего наблюдения.