Пожилой матери участника СВО в Ингушетии передали инвалидную коляску и лекарства

Как сообщили газете «Ингушетия» в организации, ранее в филиал обратилась Радимхан Долова из сельского поселения Мужичи Сунженского района. Сестра ветерана боевых действий Магомеда Долова, который отравился в зону СВО добровольцем, рассказала, что их мать перенесла инсульт и нуждается в помощи.

Социальный координатор связалась с отделением СФР по республике, представила документы. В настоящее время женщина получила все необходимые средства. Помимо этого, ее скоро направят в реабилитационный центр.

За помощь и заботу семья защитника выразила искреннюю благодарность Луизе Тимурзиевой и всей команде филиала фонда по республике.